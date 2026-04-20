Hanno due chili di hashish nascosti sull’auto, arrestati per spaccio

Due uomini di 31 e 36 anni sono stati arrestati per spaccio: sorpresi a Povoletto con due chili di hashish in auto.

I carabinieri di Udine hanno arrestato due uomini stranieri rispettivamente di 31 e 36 anni, entrambi residenti a Udine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scorsa serata i militari durante un normale controllo alla circolazione stradale, a Povoletto, hanno intercettato un veicolo sul quale viaggiavano due uomini.

Da subito veniva notato un atteggiamento alquanto sospetto degli occupanti del mezzo, pertanto i militari, coadiuvati dai colleghi in borghese, hanno proceduto a un’accurata verifica dei due soggetti e dell’autovettura su cui viaggiavano.

La perquisizione ha permesso di scoprire che nell’abitacolo, sotto la ruota di scorta, erano nascosti 20 involucri in plastica contenenti circa 2 kg di hashish, pronti per essere ceduti sul mercato udinese. Lo stupefacente trovato è stato sottoposto a sequestro. I soggetti sono stati tradotti presso la Casa circondariale di Udine a disposizione dell’autorità giudiziaria.