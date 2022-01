Il Capodanno no vax nelle piazze del Fvg.

Si sono ritrovati nelle piazze del Friuli Venezia Giulia per festeggiare un Capodanno “alternativo”. I no vax e no pass si sono dati appuntamento poco prima della mezzanotte di ieri per celebrare l’arrivo del 2022.

In piazza Libertà a Udine si è radunato oltre un migliaio di persone, tutte riunite sotto il cappello de “Fuochi di resistenza – cittadini liberi” per dare il benvenuto al nuovo anno “in barba a ordinanze, restrizioni e quanto di liberticida è stato partorito dalle autorità”.

Un ritrovo seguito da moltissimi anche sulla pagina social, con l’immancabile canto “La gente come noi non molla mai” che ha caratterizzato questo Capodanno di protesta.

