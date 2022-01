Nora Feruglio la prima nata in Fvg nel 2022.

Il primo vagito di una nuova vita in Friuli Venezia nel 2022 arriva dalla Carnia. È quello di Nora Feruglio, venuta alla luce alle 2.10 della scorsa notte nell’ospedale di Tolmezzo.

Un momento di grande emozione per papà Emanuele, 31 anni, libero professionista, e mamma Valentina Pivotti, 28 anni, contitolare dell’azienda di famiglia nel settore delle macchine agricole. Per loro, che abitano a Villa Santina, compagni da 12 anni e sposati da un anno, Nora è il primo figlio.

“Ci avevano dato come scadenza il 4 gennaio – racconta Emanuele Feruglio -, e già dalla serata del 30 sono arrivate le prime avvisaglie. Poi, alle 13.30 di ieri siamo andati in ospedale a Tolmezzo e verso le 21.30 è partito il travaglio“. E così, dopo alcune ore, Villa Santina e la Carnia hanno potuto festeggiare le neonata, che pesa 3 chili e 168 grammi e, al pari di mamma Valentina, sta benissimo.

“È stata una nottata impegnativa ed emozionante per tutti” aggiunge il neo papà, prima di lasciarsi andare a una dedica speciale per questa nascita. “Nel 2021 ho perso a una settimana di distanza i miei nonni Vinicio e Sara, prima ancora la nonna materna Giovanna. Mi ripetevano spesso che volevano vedere la bimba, purtroppo è andata diversamente ma sono sicuro che, in qualche modo, sono stati con noi durante questo momento speciale“.

Un pensiero va anche allo staff dell’ospedale di Tolmezzo che ha seguito il parto: “Ci hanno dedicato la massima attenzione, creando il clima ideale per Valentina affinché tutto andasse nel migliore dei modi – conclude Emanuele -. Ci hanno trattato come persone di famiglia e per questo li ringrazio”.

Ad addolcire ulteriormente il momento ci ha pensato Gigi Nardini, l’imprenditore friulano noto anche come il sosia di Luciano Pavarotti: come da tradizione, donerà il suo miele alla prima nata del 2021 in Fvg. Villa Santina e la Carnia, con soddisfazione, hanno accolto una nuova vita.

