I nuovi cortei di protesta contro il Green Pass in Fvg.

Nonostante il giro di vite imposto dal Viminale, non si fermano le proteste contro il Green Pass in Friuli Venezia Giulia. Nuove manifestazioni, infatti, sono in arrivo nel fine settimana.

La prima è in programma per sabato 13 novembre, quando per la prima volta è previsto un grande ritrovo “no pass” a Gorizia. Il sindaco, Rodolfo Ziberna, ha lanciato un appello per comportamenti adeguati e senza eccessi per la manifestazione, che dovrebbe culminare alle 19 in Piazza della Vittoria.

A Trieste, nonostante lo stop all’utilizzo di Piazza Unità per i raduni “anti certificato verde”, i promotori del gruppo spontaneo “La gente come noi – Fvg” hanno organizzato un evento per domenica 14 novembre. Si chiama “No Paura Day” ed è previsto dalle 15 in Piazza Ponte Rosso. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Stefano Puzzer, uomo simbolo delle proteste in regione e leader di “La Gente come noi – Fvg”, ma anche di Carlo Freccero (ex dirigente Rai), del magistrato Paolo Sceusa e del personaggio televisivo Flavio Furian.

