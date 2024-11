Dal 15 novembre scatta l’obbligo di catene a bordo o gomme invernali: ecco dove.

A partire dal 15 novembre, in Friuli Venezia Giulia scatta l’obbligo di circolazione con catene a bordo o pneumatici invernali per i veicoli che percorrono diversi tratti delle strade statali e raccordi autostradali della regione, particolarmente esposti al rischio di neve e ghiaccio durante la stagione invernale. Il provvedimento, che si estende fino al 15 aprile 2025, intende prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale nei mesi più freddi, quando le condizioni meteorologiche possono rapidamente peggiorare.

Le strade interessate.

E’ previsto l’obbligo per tutti i veicoli a motore, esclusi ciclomotori e motocicli (che potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e di fenomeni nevosi in atto), di essere muniti di pneumatici invernali ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei alla marcia su neve e ghiaccio, da installarsi in caso di necessità: