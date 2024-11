L’incontro sul piano di riqualificazione dell’ex Cinema Odeon.

Primo incontro istituzionale tra l’amministrazione guidata dal Sindaco Alberto Felice De Toni e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, per aprire la partita del piano di riqualificazione dell’ex Cinema Odeon.

Il tavolo, che ha visto la partecipazione del primo cittadino di Udine Alberto Felice De Toni, dell’Assessore alla Cultura Federico Pirone, del direttore della Fondazione Massimiliano Tarantino e fra gli altri anche del consigliere comunale Paolo Ermano, segna l’inizio di una collaborazione che negli intenti della Giunta udinese intende portare a Udine un polo culturale all’avanguardia.

Il progetto.

Il progetto “Odeon” mira a trasformare l’ex cinema in un polo culturale polifunzionale. L’obiettivo è quello di creare uno spazio innovativo e dinamico, capace di dialogare con l’ambiente circostante e con l’intenzione di tessere relazioni significative con altri enti culturali dello stesso livello.

“Abbiamo effettuato i primi sopralluoghi – commenta l’Assessore alla Cultura Federico Pirone – e abbiamo avuto modo di presentare l’edificio storico alla Fondazione, raccontarne le vicende e spiegare il significato che ha avuto e per molti udinesi continua ad avere. Il percorso che stiamo intraprendendo – conclude – è lungimirante, contiamo trasformi l’Odeon in un laboratorio culturale veicolo di sviluppo sociale”.

Nei prossimi mesi, Amministrazione comunale e Fondazione Feltrinelli lavoreranno congiuntamente per definire gli aspetti progettuali ed elaborare in seguito anche un piano finanziario per la rinascita dell’ex Cinema.