Il report di ottobre in Fvg

Ottobre da caldo record in Fvg. Il mese in corso, infatti, ha prolungato l’estate del 2022 e ha fatto registrare temperature record da fine estate.

Come si legge dal report stilato da Osmer-Arpa Fvg, le temperature massime sono state particolarmente alte: sono stati registrati ben 27.8 gradi a Cervignano, 27.6 gradi a Cividale, 27.2 gradi a Udine e 26.9 gradi a Fossalon. Valori tipici di fine agosto o inizio settembre.

Il giorno più caldo è stato mercoledì 19 ottobre, ma in generale tutti i primi venti giorni del mese hanno fatto registrare valori sopra la media climatica. La norma della prima decade è stata superata di 2 gradi, mentre la seconda di ben 4 gradi. Colpa delle varie “ottobrate” che si sono susseguite e che hanno regalato un clima decisamente mite.

Stando a quanto si legge sul sito, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio ad oggi, il 2022 è l’anno con la temperatura media più alta dall’inizio delle misurazioni per la pianura del Fvg. E pare che non sia finita qui: i meteorologi, infatti, prevedono che l’anticiclone africano si farà sentire anche nei prossimi giorni, portando la prima “novembrata” della storia in Italia, con il cielo che tornerà sereno e temperature come a giugno.