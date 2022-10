Un ragazzo voleva gettarsi dal cavalcavia a Udine

Un ragazzo di 23 anni voleva buttarsi dal cavalcavia, stamattina a Udine, ma alcuni passanti lo hanno salvato.

E’ accaduto nel sovrappasso Santi Ermacora e Fortunato, che congiunge Piazzale D’Annunzio a viale Palmanova: il giovane era salito sul muretto per lanciarsi nel vuoto. Alcune persone che passavano di là in auto si sono accorte di quello che stava accadendo e hanno deciso di non rimanere indifferenti: si sono fermate e hanno tentato di farlo desistere parlandogli; lo hanno poi afferrato e allontanato dal bordo del parapetto.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Udine e il giovane, classe 1999, è stato portato in ospedale, senza conseguenze fisiche.