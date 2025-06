Il percorso dedicato ai Luoghi citati da Ungaretti.

Giovedì 26 giugno, alle 17.30, a Sagrado, si terrà l’inaugurazione del “Percorso Ungaretti” in attuazione del progetto “Fvg in movimento. 10mila passi di salute”. Il ritrovo sarà vicino al nuovo cartellone del progetto, in piazza Marinai d’Italia nella frazione Poggio Terza Armata. L’iniziativa è organizzata Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Sagrado.

Il programma prevede i saluti del sindaco, Marco Vittori, del presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli, delle referenti del Dipartimento di Prevenzione di ASUGI (Gorizia), Jetlira Begaj e Monica Carta, della segretaria regionale di Federfarma FVG, Paola Antonaz e della presidente di UISP FVG, Sara Vito. Seguirà la presentazione dei risultati del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute” (2019 -2025), a cui aderiscono ben 132 Comuni (su 215) per 118 percorsi in tutta la Regione, a cura di Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG e di Laura Pagani del Dipartimento Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine. La presentazione del “Percorso Ungaretti” sarà affidata ad Alessandra Visintin, assessore alle Politiche sociali del Comune di Sagrado.

A Sagrado Il progetto si inserisce nell’ampio quadro delle attività legate alla figura del poeta Giuseppe Ungaretti, tra le quali si segnala, per interesse turistico e culturale il “Parco Ungaretti” di Sagrado, in via Castelnuovo 2. Dopo la presentazione seguirà una passeggiata guidata, insieme ai presenti, alle associazioni locali e gruppi di cammino. In caso di mal tempo (forte) la presentazione si terrà nella sala consiliare del Municipio di Sagrado.

Il Percorso Ungaretti.

Il “Percorso Ungaretti” si snoda per otto chilometri sul Monte San Michele, teatro delle battaglie della Grande Guerra. Lungo il suo tracciato si trovano 11 stazioni di narrazione, con le liriche di Ungaretti tratte da “Il Porto Sepolto” collocate nei luoghi esatti citati dal poeta. Si tratta di un itinerario letterario, storico e poetico, dall’Isonzo al Monte San Michele e ritorno a Poggio Terza Armata.



Proseguendo in direzione di San Martino del Carso si svolta per scendere nel ‘Valloncello dell’albero isolato’, luogo iconico delle poesie di Ungaretti e dei combattimenti del 1916. Qui si notano diverse piccole caverne, usate come rifugio dai soldati. Il sentiero, passando per antiche trincee, giunge al Monte San Michele, da cui è possibile godere una splendida vista e visitare il museo dedicato alla Grande Guerra. Si scende poi a San Martino del Carso per poi rientrare a Poggio Terza Armata.

Il progetto Fvg in movimento.

Il progetto regionale “Fvg in movimento.10mila passi di salute” (2019-2025), è sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute- per attuare il Piano regionale della Prevenzione – Comunità Attive – e la Legge regionale per “l’invecchiamento attivo e il contrasto della solitudine”, è coordinato da Federsanità ANCI Fvg e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismo Fvg e tutti i Comuni che hanno aderito con la positiva collaborazione di numerose associazioni locali.

“Fvg in movimento” è molto apprezzato anche a livello nazionale e internazionale e nei giorni scorsi è stato presentato anche a Ragusa, in occasione della “Settimana della salute”. Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi e paesaggi, si propone di promuovere e far nascere nuovi “Gruppi di cammino” (e valorizzare quelli esistenti), che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo FVG.