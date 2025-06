Il Piano Emergenza Caldo del Comune di Pordenone.

La stagione estiva e l’arrivo delle prime ondate di calore non hanno colto impreparato il Comune di Pordenone, che ha già attivato il Piano Emergenza Caldo, realizzato come di consueto dall’assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Polizia Municipale, Asfo, Croce Rossa, Associazione San Valentino e Auser Fabiano Grizzo e Aifa, per garantire assistenza e protezione soprattutto alle categorie più a rischio.

“Si tratta – sottolinea l’assessore Guglielmina Cucci – di un vero e proprio presidio di protezione sociale, uno strumento concreto pensato per prevenire e contrastare i disagi che le ondate di calore possono provocare, soprattutto alle persone più fragili e vulnerabili, come i bambini o gli anziani, tanto più se soli o affetti da patologie croniche. Le temperature troppo elevate infatti costituiscono un rischio sanitario e sociale, che acuisce le solitudini. Per questo il Piano non si limita a fornire risposte emergenziali, ma si inserisce in una visione più ampia di welfare di prossimità, dove pubblico, terzo settore e volontariato agiscono in sinergia. Il lavoro in rete e la forte alleanza tra tutti i soggetti è fondamentale nel monitoraggio, nell’intercettazione delle criticità e nel supporto alle persone più esposte, entrando anche nella dimensione relazionale, a contrasto della solitudine“.

Le misure messe in campo costituiscono anche un mezzo per sensibilizzare sul tema e veicolare informazioni utili, sia in ottica preventiva, sia per indirizzare le richieste di aiuto. La brochure informativa in distribuzione contiene un utile vademecum con i consigli e gli accorgimenti da adottare in caso di temperature particolarmente elevate, nonché i numeri da chiamare in caso di necessità o bisogno.

Le associazioni sono a disposizione con interventi a supporto per trasporti, spesa, farmacia e soccorso alimentare. Le situazioni complesse vanno invece segnalate al proprio medico curante o ai servizi socio-sanitari. Sarà inoltre a cura dell’Associazione San Valentino la consegna dell’acqua a domicilio alle famiglie individuate dalla rete territoriale.

Numeri Utili.