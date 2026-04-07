Sale ancora il prezzo dei carburanti: ecco quanto si spende oggi in Friuli

Sale ancora il prezzo del petrolio e, a ruota, salgono diesel e benzina: il Friuli Venezia Giulia, secondo i dati di oggi del Ministero, è al quinto posto tra le regioni più care d’Italia per quanto riguarda il gasolio (senza considerare, ovviamente, gli sconti regionali).

Con un prezzo medio di 2,152 €/l in modalità self-service (e fuori dalla rete autostradale), la regione si piazza stabilmente nella “zona rossa” della classifica nazionale, superata solo da una manciata di territori. Sabato scorso, il prezzo del diesel era di 2,137 euro al litro.

La classifica del “Caro-Diesel” (Top 5)

Il dato del 7 aprile 2026 vede il FVG occupare la quinta posizione nazionale per il costo del gasolio, a pari merito con la Valle d’Aosta e a un soffio dalla Liguria. Il prezzo medio italiano, oggi, è di 2,143 euro al litro per il gasolio (ieri era di 2,140). La nostra regione, quindi, si piazza sopra alla media nazionale.

Calabria: 2,172 €/l

Bolzano (P.A.): 2,163 €/l

Lombardia: 2,160 €/l

Liguria: 2,153 €/l

Friuli Venezia Giulia / Valle d’Aosta: 2,152 €/l

All’estremo opposto della graduatoria si trovano le Marche (2,119 €/l) e l’Abruzzo (2,106 €/l), che pur restando sopra la soglia dei due euro e dieci, offrono un risparmio sensibile rispetto ai distributori friulani e giuliani.

Il paradosso della benzina: FVG tra i più economici

Se il diesel scotta, la benzina racconta una storia opposta. In Friuli Venezia Giulia la “verde” si attesta su una media di 1,778 €/l, un valore che colloca la regione tra le più vantaggiose d’Italia (15ª posizione nella classifica dei rincari). Il divario tra i due carburanti è impressionante: chi viaggia a gasolio paga oggi quasi 38 centesimi in più al litro rispetto a chi usa la benzina.

L’impatto dello sconto regionale.

Nonostante l’alto prezzo alla pompa, i cittadini del FVG possono contare sullo sconto regionale. Ecco quanto paga realmente un residente oggi, a seconda della propria zona di residenza:

Area 0

È la fascia con il massimo risparmio, pensata per contrastare la concorrenza estera.

Gasolio reale: 2,152 – 0,250 = 1,902 €/l

Benzina reale: 1,778 – 0,340 = 1,438 €/l

Area 1

La fascia intermedia, che copre gran parte dei comuni non immediatamente a ridosso del confine.

Gasolio reale: 2,152 – 0,150 = 2,002 €/l

Benzina reale: 1,778 – 0,240 = 1,538 €/l

Area 2

La fascia base applicata nei comuni più distanti dai confini di Stato.

Gasolio reale: 2,152 – 0,110 = 2,042 €/l

Benzina reale: 1,778 – 0,170 = 1,608 €/l