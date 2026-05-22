Pordenone verso il 2027, un’estate di grandi concerti e musica live: il cartellone

Pordenone entra nel vivo del percorso verso la Capitale italiana della Cultura 2027 puntando su una stagione estiva ricca di musica e grandi eventi dal vivo. Il nuovo cartellone trasforma la città in un palcoscenico diffuso, con appuntamenti che spaziano tra generi diversi e che coinvolgono pubblici di tutte le età, confermando la vocazione musicale del territorio e la capacità di attrarre artisti di livello nazionale e internazionale

L’iniziativa rientra nel programma “Verso Pordenone 2027” ed è il risultato della collaborazione tra il Comune di Pordenone e realtà culturali e organizzative del territorio come Pordenone Blues Festival, Music in Village, Azalea e Vigna PR.

Parigi: “Una vocazione musicale che è parte dell’identità della città”

L’assessore alla Cultura Alberto Parigi sottolinea il valore strategico della programmazione estiva. “Pordenone ha da sempre una profonda vocazione musicale e questo cartellone che non ha nulla da invidiare a quello delle grandi città ne è la dimostrazione più concreta” ha detto alla presentazione del cartellone.

“L’impegno che mettiamo in questo ambito si traduce in una proposta di qualità, costruita insieme a professionisti del settore e pensata per un pubblico ampio e trasversale. La tradizione musicale della nostra città si esprime nei concerti estivi dal vivo e in un ricco calendario di iniziative che abbracciano la musica in tutte le sue forme: dal clarinetto al jazz, dalla sperimentazione alla musica classica. Questo patrimonio rappresenta un tratto identitario distintivo di Pordenone, capace di mantenere standard elevati e di richiamare ogni anno un pubblico numeroso e affezionato”.

L’estate si apre con Riccardo Cocciante al Parco di San Valentino

Il programma si apre il 20 giugno con il concerto di Riccardo Cocciante al Parco di San Valentino. L’artista porterà sul palco alcuni dei brani più noti della sua carriera, da “Bella senz’anima” a “Margherita”, passando per “Quando finisce un amore” ed “Era già tutto previsto”. L’evento è organizzato da FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con Comune di Pordenone e Regione Friuli Venezia Giulia.

Il 3 luglio sarà la volta di Frah Quintale con il suo Summer Tour ’26, tra i nomi più seguiti della scena pop alternativa italiana. Il concerto porterà a Pordenone anche i brani del nuovo album “Amor Proprio”.

Pordenone Blues Festival: oltre trent’anni di grande musica

Fondato nel 1991, il Pordenone Blues Festival conferma anche per il 2026 il suo ruolo centrale nel panorama musicale internazionale. Il 10 luglio spazio alla Earth, Wind & Fire Experience guidata da Al McKay, storico membro del gruppo originale e co-autore di brani iconici come “September”.

L’11 luglio serata doppia con Goran Bregović e la sua Wedding and Funeral Band insieme a Roy Paci & Aretuska. Il 14 luglio arriva l’unica data nel Triveneto dei Dogstar di Keanu Reeves, accompagnati dai The Damn Truth e dal chitarrista Frano Livingston.

Il 17 luglio i Subsonica celebrano trent’anni di carriera con il tour “TERRE RARE 96-26”, preceduti dagli El Partydo. Il 26 luglio spazio al neoclassical metal di Yngwie Malmsteen, mentre il 27 luglio arrivano gli Skunk Anansie con Grove in apertura.

La chiusura del festival è prevista il 3 settembre con i Judas Priest, unica data nel Nordest del loro tour, evento organizzato da Azalea.it insieme a Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e altri partner istituzionali e media.

Music in Village: cinque serate gratuite al Parco IV Novembre

Dal 26 al 30 agosto il Parco IV Novembre ospita il Music in Village, evento gratuito organizzato dall’Associazione Culturale Complotto Adriatico. Tra i primi nomi annunciati figurano Alborosie & The Shengen Clan il 26 agosto, i Marlene Kuntz il 28 agosto e la serata Young Corner del 30 agosto dedicata ai giovani artisti regionali.

Una notte speciale con Benny Benassi e lo spettacolo di droni

Grande attesa anche per la serata gratuita al Parco di San Valentino con Benny Benassi, protagonista di un evento che sarà accompagnato da uno spettacolare show di droni nel cielo della città. L’iniziativa è organizzata da Azalea.it con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.

I biglietti per gli eventi a pagamento sono disponibili sui circuiti ufficiali autorizzati. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale www.pordenonecapitale2027.it.