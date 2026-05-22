Malore a 1600 metri di quota in Val Pesarina, dove un escursionista è stato soccorso con l’elicottero. E’ stato lo stesso uomo, un 72enne di friulano, a dare l’allarme nel primo pomeriggio di oggi, 22 maggio, perché accusava un dolore toracico mentre stava percorrendo il sentiero 235.

La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri, assieme all’elisoccorso regionale e alla Guardia di Finanza. L’escursionista è stato raggiunto dall’equipe dell’elisoccorso regionale al completo – tecnico di elisoccorso, medico e infermiere- stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo per essere condotto a Udine. Gli altri soccorritori erano pronti al campo base per coadiuvare le operazioni.

L’intervento a Monrupino.

Il secondo intervento è avvenuto sopra l’abitato di Monrupino, dove un triestino di 48 anni è caduto mentre scendeva in bici. L’uomo ha riportato politraumi dopo aver impattato contro una pianta, soprattutto un trauma toracico.

Sul posto, la stazione di Trieste del Soccorso Alpino con quattro tecnici. I soccorritori sono arrivati da lui con il furgone e hanno ritenuto che il trasporto a ritroso a bordo dello stesso sarebbe stato troppo doloroso per l’infortunato, pertanto hanno affidato il ferito all’eliambulanza, che ha sbarcato l’equipe sul posto con il verricello e stabilizzato il ciclista, imbarcandolo poi con la barella, con l’aiuto delle squadre di terra. Al campo base sono arrivati anche I Vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.