Weekend di sole e caldo estivo in Friuli Venezia Giulia: le previsioni meteo

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si annuncia all’insegna del tempo stabile e del caldo, con cieli in prevalenza sereni su gran parte della regione e temperature in progressivo aumento, soprattutto in pianura. Secondo le previsioni aggiornate, tra sabato 23 e domenica 24 maggio il sole sarà il protagonista, anche se nelle ore pomeridiane, in particolare sui rilievi, potrà formarsi un po’ di nuvolosità con la possibilità, non del tutto esclusa, di qualche rovescio temporalesco isolato.



Sarà quindi un weekend dal sapore quasi estivo, ideale per chi ha in programma gite, passeggiate o giornate all’aperto, con qualche attenzione in più per chi si muoverà verso la montagna nelle ore centrali e pomeridiane.

Sabato con sole quasi ovunque, Bora a Trieste e sul Carso

La giornata di sabato 23 maggio sarà caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, sulla zona montana sarà probabile la formazione di una modesta nuvolosità e non si potrà escludere del tutto qualche rovescio temporalesco.



Sul fronte dei venti, a Trieste e sul Carso sarà probabile la presenza di Bora moderata per gran parte della giornata, mentre sulle altre zone soffieranno venti a regime di brezza.



Le temperature saranno già piuttosto elevate: in pianura le minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi, con massime tra 27 e 29 gradi. Sulla costa valori minimi tra 17 e 20 gradi e massime tra 24 e 27 gradi. In quota, la temperatura media sarà di circa 17 gradi a 1000 metri e 10 gradi a 2000 metri.

Domenica ancora serena, caldo estivo soprattutto in pianura

Anche domenica 24 maggio il tempo resterà stabile, con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Nel pomeriggio, sulla fascia montana, il cielo potrà diventare poco nuvoloso e anche in questo caso non sarà del tutto esclusa la possibilità di qualche rovescio temporalesco isolato.



La giornata sarà segnata da un ulteriore aumento delle temperature, con caldo estivo soprattutto in pianura. I venti saranno prevalentemente a regime di brezza.



In pianura le minime saranno comprese tra 14 e 17 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 28-31 gradi. Sulla costa, invece, le minime si manterranno tra 17 e 20 gradi, con massime tra 23 e 26 gradi.

La tendenza: inizio settimana molto caldo

Il tempo stabile dovrebbe proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana. Per lunedì 25 maggio è previsto ancora cielo in prevalenza sereno, con qualche nube pomeridiana sulla zona montana. Il caldo sarà decisamente più marcato, con temperature sopra la media del periodo: in pianura le massime potranno salire fino a 30-33 gradi, mentre sulla costa si resterà tra 23 e 26 gradi.

Anche martedì 26 maggio il quadro resterà stabile, con cielo sereno su tutte le zone e temperature ancora elevate. In pianura si potranno toccare i 31-34 gradi, valori decisamente estivi per il periodo. Sulla costa continueranno i venti a regime di brezza, forse anche sostenuti nelle ore pomeridiane.