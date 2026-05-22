Più spostamenti in bici e a piedi: Udine finanzia nuovi progetti di mobilità attiva

Camminate urbane, pedibus, uscite in bicicletta e iniziative per promuovere spostamenti più sostenibili: Udine sceglie di puntare sulla mobilità attiva con un nuovo bando destinato alle associazioni del territorio. La Giunta comunale ha approvato le linee guida per una nuova linea di contributi dedicata a progetti sportivi legati agli spostamenti a piedi e in bicicletta, con uno stanziamento complessivo di 20 mila euro per il 2026.

Contributi fino a 5 mila euro per le associazioni

Il bando è rivolto ad associazioni sportive, società sportive dilettantistiche e altri enti senza scopo di lucro che operano nel settore sportivo. L’obiettivo è sostenere iniziative capaci di incentivare forme di mobilità quotidiana sostenibile, con ricadute positive non soltanto sul benessere fisico ma anche sulla sicurezza stradale, sulla socialità e sulla qualità della vita urbana.

Il contributo comunale potrà coprire fino all’80% delle spese considerate ammissibili, per un importo massimo di 5 mila euro per ciascun progetto.

Dai pedibus alle uscite in bicicletta: quali iniziative possono essere finanziate

Tra i progetti che potranno accedere ai contributi figurano percorsi di accompagnamento come pedibus e bicibus, tragitti casa-scuola, laboratori formativi dedicati alla mobilità pedonale e ciclabile, incontri sulla sicurezza stradale, camminate urbane e iniziative in bicicletta per valorizzare i percorsi cittadini.

Particolare attenzione sarà dedicata alle proposte che favoriscono una maggiore autonomia negli spostamenti di bambini, anziani e persone con disabilità, valorizzando al tempo stesso la rete ciclopedonale presente sul territorio.

Dazzan: “Lo sport deve entrare nella vita quotidiana”

L’assessora allo Sport Chiara Dazzan sottolinea come l’iniziativa voglia ampliare il concetto stesso di attività sportiva. “Con questa misura vogliamo promuovere un’idea di sport che non si esaurisce negli impianti o nell’attività agonistica, ma entra nella vita quotidiana delle persone“.

“Muoversi a piedi o in bicicletta significa prendersi cura della propria salute, vivere meglio la città e contribuire a renderla più sostenibile. La mobilità attiva è anche uno strumento educativo importante, perché aiuta bambini e ragazzi a sviluppare autonomia e senso di responsabilità. Per questo – conclude -, sosteniamo le associazioni che sapranno proporre iniziative capaci di unire sport, benessere e qualità della vita urbana”.

Scadenza delle domande

Ogni associazione potrà presentare una sola domanda relativa a un progetto da realizzare nel territorio comunale nel corso del 2026. Le richieste dovranno essere presentate entro le 12.15 del 29 giugno 2026. Per informazioni e modalità di partecipazione è disponibile la pagina dedicata sul sito del Comune di Udine: https://www.comune.udine.it/Novita/Avvisi/Contributi-ad-hoc-per-specifiche-iniziative-sportive-di-mobilita-attiva-pedonale-e-o-ciclistica-anno-2026.