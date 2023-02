Primarie del Pd, Bonaccini vince in Fvg contro Schlein

I risultati delle primarie Pd in Fvg.

Il risultato delle primarie del Partito democratico nella regione del Friuli Venezia Giulia vede Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e favorito numero uno, come vincitore con il 39,7% delle preferenze. Elly Schlein viene subito dopo con il 35,2% dei voti, seguita da Gianni Cuperlo con il 20,7% e Paola De Micheli con il 4,3%. Cuperlo ha ottenuto il maggior consenso a Trieste, dove ha vinto con il 46,3%.

In generale, il risultato nazionale e quello regionale sono simili, con Bonaccini che viene primo e Schlein che viene seconda, come previsto. Tuttavia, la differenza tra Bonaccini e Schlein in Friuli Venezia Giulia è più stretta rispetto a quella nazionale, con solo 4,5 punti di differenza. Risultato dovuto in primo luogo all’influenza dei tesserati cuperliani, che hanno preferito Cuperlo per motivi di vicinanza territoriale e politica.

Nelle diverse città della regione, i risultati variano. Bonaccini ha ottenuto il miglior risultato a Udine con il 50,3%, mentre Schlein ha ottenuto il maggior consenso nell’Isontino con il 44,9% dei voti. Cuperlo è stato il vincitore indiscusso a Trieste con il 46,3%. De Micheli ha ottenuto il risultato più scarso, con l’8,8% a Trieste e il 4,4% nella Destra Tagliamento.