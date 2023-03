Prodotti falsi e frodi, il bilancio dei sequestri in Friuli Venezia Giulia

Il bilancio delle attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si è concluso un anno particolarmente ricco di risultati positivi per la Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’attività antifrode si è concentrata particolarmente sul contrasto alle frodi tributarie ed extra tributarie a tutela della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori accertando imposte evase per più di 117 milioni di euro, di cui oltre 103 milioni per IVA non versata.

Nel campo della lotta alla contraffazione, sono stati effettuati più di 500 sequestri di beni che riportavano famosi marchi (Louis Vuitton il brand più frequentemente riprodotto, seguito da Christian Dior, Franklin & Marshall, Chanel, Gucci, Vans, Samsung, Nike e Adidas), per un valore di oltre un milione di euro. Inoltre sono stati effettuati più di 100 sequestri di prodotti non sicuri o con falso Made in Italy.

L’intensa azione a contrasto del traffico illecito di rifiuti ha comportato il sequestro di 60 tonnellate tra veicoli, motori e loro parti, pannelli fotovoltaici e pneumatici destinati soprattutto a paesi del terzo mondo quali Libia, Tunisia, Iraq e Ghana.

Si segnalano infine 851 sequestri per traffico illecito di valuta, 77 sequestri di stupefacenti e precursori droga e 21 sequestri di medicinali, evidenziando come il ricorso ai canali di e-commerce sia sempre più utilizzato al fine di commettere le frodi in questione.

Aumentano importazioni ed esportazioni.

Nel settore doganale si è constatato un notevole aumento delle importazioni ed esportazioni tale da raddoppiare i dati accertati nel 2021. Da sottolineare il forte incremento degli scambi legati all’e-commerce che hanno raggiunto un volume di circa 2.000.000 di operazioni di import ed export. Ufficio interessato a questa attività è l’Aeroporto di Venezia che ospita i principali corrieri aerei internazionali.

Nell’ottica di valorizzare e certificare l’affidabilità delle imprese “virtuose” la Direzione ha rilasciato nuove autorizzazioni di operatore economico autorizzato (AEO) portando a 259 il numero delle aziende che nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia beneficiano di agevolazioni e semplificazioni delle procedure doganali. Altre 3725 autorizzazioni, rilasciate per una “Dogana a km 0”, hanno permesso agli operatori presenti nel nostro territorio di poter effettuare, presso la loro sede, le varie operazioni doganali così come attestare in autonomia l’origine preferenziale dei propri prodotti.

Nella prospettiva di una maggiore competitività e velocizzazione della movimentazione delle merci i Porti di Venezia e Trieste, interessati rispettivamente dai traffici commerciali con Grecia e Turchia, sono stati recentemente coinvolti nei progetti per la digitalizzazione delle procedure di accesso ed uscita ai varchi doganali (promossi da ADM in collaborazione con le Autorità di Sistema Portuale).

Gli altri controlli.

Inoltre, supportando le attività di vari uffici di ADM ed in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Polizia Stradale (nel caso di controlli su strada), l’utilizzo del laboratorio mobile è risultato strumento di rilevazione rapida di anomalie nella formulazione di carburanti per autotrazione.

L’Agenzia esercita il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’erario attraverso la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso il contrasto agli illeciti e gestendo il mercato attraverso concessioni e atti regolamentari. L’attività della Direzione si è quindi concentrata sulla prevenzione e repressione del gioco illegale e sul contrasto alle cause delle varie forme di ludopatia.

Nel delicato settore dei giochi sono stati eseguiti 2.900 controlli, con oltre 1.600 verifiche su apparecchi con vincite in denaro con un tasso di positività superiore al 10%. Per ciò che concerne il settore dei tabacchi, a seguito di vari controlli sono stati accertati oltre 4.090.000 euro quale valore complessivo delle somme derivanti dall’accertamento di violazioni tributarie e amministrative.

L’attività di controllo è stata focalizzata, ai fini della repressione della vendita illegale di prodotti da fumo e di liquidi da inalazione, su esercizi che offrono l’utilizzo di Narghilè e sugli esercizi di vicinato che vendono prodotti liquidi da inalazione portando al sequestro di miscele di tabacco per narghilè e di prodotti liquidi da inalazione privi di contrassegno fiscale, contestando irregolarità sia di natura amministrativa sia di natura penale.

La lotteria degli scontrini.

Continua inoltre l’attività svolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Lotteria degli Scontrini: in Veneto la fortuna ha sorriso a 88 acquirenti che hanno vinto 3.100.000 euro e a 133 esercenti che hanno vinto €. 935.000; mentre in Friuli Venezia Giulia sono state 23, per un totale di 500.000 euro, le vincite ottenute dagli acquirenti e 11, per un totale di 45.000 euro, quelle degli esercenti.