Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza della A4.

“Prendiamo atto con soddisfazione della volontà del Governo di approvare uno strumento normativo ad hoc che consenta di garantire la viabilità e la sicurezza degli utenti e dei lavoratori nel corso della realizzazione di opere autostradali”, commenta il presidente di Autostrade Alto Adriatico, avvocato Marco Monaco.

Il Commissario si è rivelato finora indispensabile per superare ostacoli burocratici di ogni tipo, impegnando centinaia di milioni di euro ed impiegando quasi totalmente risorse economiche messe a disposizione dalla concessionaria autostradale. La difficoltà dei lavori è particolarmente complessa, visto che le opere sono eseguite con il traffico in esercizio.

Per risolvere l’ultimo nodo, è stata bandita ad ottobre 2024 una gara per realizzare 25 chilometri di terza corsia in Veneto. E’ prevista l’approvazione del progetto esecutivo entro il primo semestre del 2026 e senza le procedure semplificate di competenza del Commissario delegato o una norma specifica al riguardo si rischia di compromettere l’iter di realizzazione dei lavori.