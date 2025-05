Tutti vogliono lavorare per il Cirque du Soleil: 840 candidature per 180 posti

Il recruiting day per lavorare col Cirque du Soleil.

Sono state 840 le candidature presentate in occasione del Recruiting Day andato in scena al Rossetti di Trieste, legato alla presenza nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia del Cirque du Soleil nel periodo in cui questo importante evento culturale internazionale sarà ospitato nella nostra regione, con lo spettacolo ‘Alegría – In a new light’, in programma dal 13 giugno al 13 luglio prossimi.

A fornire i dati della selezione è stata l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, illustrando i dettagli dei colloqui che si sono svolti nel corso della giornata. L’iniziativa, promossa dalla Direzione centrale lavoro della Regione, ha risposto alla richiesta di Cirque du Soleil di individuare 180 figure professionali da impiegare nelle aree dei servizi di supporto (facchini, addetti alla vigilanza non armata, maschere, addetti alla biglietteria), del retail (addetti food & beverage, addetti al merchandising) e del food (cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti, aiuto camerieri).

L’assessore ha sottolineato che il numero complessivo delle candidature ha raggiunto quota 840, presentate da 404 persone (ciascuna poteva candidarsi per più profili). Tra queste, 255 sono risultate idonee e, a partire dalle 9.30 del mattino, hanno sostenuto 360 colloqui distribuiti in 11 postazioni allestite presso il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Il settore che ha raccolto il maggior numero di domande è stato quello delle maschere, con 109 candidature analizzate in tre postazioni; seguono i facchini (83 domande in due postazioni), il personale di biglietteria (66 colloqui in due postazioni), food & beverage (59 richieste in due postazioni), vigilanza (22 candidature in una postazione) e cucina (21 colloqui in una postazione).

Infine, quattro persone hanno richiesto di sostenere quattro colloqui in altrettanti settori, mentre 20 candidati hanno partecipato a tre selezioni. Cinquantaquattro persone si sono candidate per due ambiti e i restanti 178 si sono concentrati su un solo profilo professionale.