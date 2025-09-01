Stanziati dalla Regione Fvg i fondi per due oasi naturalistiche: ecco quali.

La Regione Fvg ha stanziato i fondi per due oasi naturalistiche. Lo ha detto il consigliere regionale Edy Morandini (Fp), promotore dell’emendamento che ha consentito in sede di assestamento al bilancio di stanziare un contributo a favore delle due oasi.

“In linea con le politiche di tutela della natura e di sviluppo di un turismo sostenibile, la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia ha assegnato un contributo economico alla Comunità collinare, a beneficio delle oasi naturalistiche e tra queste quelle dei Quadris di Fagagna e la Riserva del Cornino. Sono fondi destinati alle spese di gestione, per valorizzare esempi significativi di tutela ambientale ed educazione naturalistica sul territorio”.

“Il nostro territorio conserva un patrimonio straordinario di biodiversità che merita tutela e diffusione – commenta Morandini -. Con questo contributo rinnoviamo l’impegno per una gestione integrata, che coniughi conservazione, educazione ambientale e opportunità di turismo responsabile, beneficiando le comunità locali e le scuole che si avvicinano a questi mondi”.