Maltempo e rischio temporali in Fvg, scatta l’allerta della Protezione civile.
Torna il maltempo, con il rischio di temporali in tutta la regione, e scatta l’allerta della Protezione civile Fvg. Una vasta saccatura atlantica si avvicina infatti da ovest determinando l’afflusso di correnti umide sudoccidentali in quota e da sud nei bassi strati.
In particolare, alla luce delle condizioni atmosferiche e delle previsioni per le prossime ore, è stato diramato un allerta gialla per rischio di temporali anche forti per 24 ore, dalla mezzanotte di oggi, lunedì 1 settembre, alla mezzanotte di domani, martedì 2.