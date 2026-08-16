È Renee Cossutta, 21 anni di Trieste, la nuova “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia”. La giovane ha conquistato il titolo nella serata di Ferragosto a Claut, assicurandosi così l’accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.



La finale regionale si è svolta in Piazza San Giorgio, davanti a un numeroso pubblico che anche quest’anno ha seguito l’appuntamento con il celebre concorso di bellezza. Cossutta, diplomata in ambito turistico, rappresenterà ora il Friuli Venezia Giulia alle prefinali dell’87ª edizione di Miss Italia, in programma dall’1 al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma.

La serata di Ferragosto a Claut

A condurre lo spettacolo è stato Michele Cupitò. Nel corso della serata sono intervenuti anche il sindaco di Claut Federico Tomè e la madrina dell’evento Francesca Dri, vincitrice del titolo nazionale di “Miss Eleganza 2025”. L’organizzazione è stata curata dal Comune di Claut, con la regia di Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia Modashow.it ed esclusivista regionale del concorso Miss Italia.

A Lignano la finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia

Conclusa la tappa di Claut, l’attenzione si sposta ora su giovedì 20 agosto, quando alle 21 il Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro ospiterà la finalissima regionale. Nel corso della serata verrà assegnato il titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia 2026”, uno degli appuntamenti più attesi del percorso regionale verso il concorso nazionale.