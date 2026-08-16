Tragedia sugli Spalti di Toro, trovato senza vita l’escursionista disperso

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’escursionista disperso sugli Spalti di Toro. Il corpo senza vita di L.D.S., 79 anni, residente a Domegge di Cadore, è stato individuato poco prima delle 13 di oggi, domenica 16 agosto.

L’uomo non aveva fatto rientro ieri da un’escursione in montagna, facendo scattare una vasta operazione di ricerca che aveva coinvolto squadre sia del Veneto sia del Friuli Venezia Giulia.

Il corpo individuato dall’elicottero

Durante uno dei sorvoli, l’elicottero dei Vigili del fuoco, con a bordo due tecnici del Soccorso alpino del Centro Cadore, ha individuato il corpo dell’escursionista nei pressi della Cima del Ciadin degli Elmi, nella zona degli Spalti di Toro.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il 79enne stava probabilmente rientrando dal Bivacco Gervasutti, seguendo il sentiero alto in cresta, quando sarebbe scivolato. L’uomo è precipitato per circa quaranta metri, finendo bloccato all’interno di una fessura.

Dopo aver ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di Domegge di Cadore, dove è stata affidata al carro funebre.

Oltre 50 soccorritori impegnati nelle ricerche

Alle operazioni hanno preso parte oltre cinquanta persone, con il coinvolgimento del Soccorso alpino delle stazioni della zona del Cadore e del Friuli, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri forestali.

Sul versante friulano era stata attivata dalla Sores anche la stazione Valcellina del Soccorso Alpino, insieme al secondo elicottero dell’elisoccorso regionale, impegnato nelle perlustrazioni e nel trasporto del personale in quota.

Le ricerche si erano concentrate nella zona di confine dopo il ritrovamento, sul libro del Bivacco Gervasutti a Forcella Spe, della firma lasciata dall’escursionista nella giornata di sabato.

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