Sono state sorprese dal freddo e dal temporale a 1900 metri di quota, sotto Forcella Urtisiel: giovani escursioniste salvate dal Soccorso alpino.

Si sono concluse intorno alle 20 di ieri, domenica 16, le operazioni di soccorso a favore di due giovani escursioniste di Bologna colte da pioggia prima e da un forte temporale con fulmini poi a quota 1900 metri sotto Forcella Urtisiel, scendendo verso il rifugio Giaf. Una delle due era scivolata procurandosi un forte trauma cranico e l’altra era in ipotermia per le temperature rapidamente scese.

La Sores ha attivato la stazione di Forni di Sopra del Soccorso alpino che, assieme alla Guardia di finanza, si è mobilitata immediatamente con quattro soccorritori i quali han cercato di risalire alla forcella con barella al seguito il piu’ velocemente possibile, prima con il fuoristrada e poi a piedi, dato che in un primo tempo non c’era disponibilità dell’elicottero.

I soccorritori sono arrivati in quota dalle giovani sotto il temporale con fulmini, poi si è aperto un varco per far operare il secondo elicottero nel frattempo resosi disponibile, e che ha potuto disporre a bordo anche di un sanitario oltre che del tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino.

L’equipaggio è stato verricellato sul posto e entrambe le ragazze, con l’aiuto degli altri tecnici della squadra di terra, sono state evacuate con il triangolo di evacuazione e portate al campo base, dove l’infortunata è stata consegnata all’ambulanza.