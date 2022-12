Un operaio friulano ha perso la vita per un incidente sul lavoro

Tragedia sul lavoro stamattina in un mobilificio veneto: un operaio friulano ha infatti perso la vita, travolto da un macchinario.

La vittima è il 56enne Marco Pessotto, che viveva a Sacile. L’incidente è avvenuto attorno alle 10 in un’azienda di Colle Umberto: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato schiacciato da un macchinario di cui si stava occupando, riportando lesioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 per i primi interventi, poi l’operaio è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove però non ce l’ha fatta a causa delle ferite e dell’emorragia. Saranno gli ispettori dello Spisal ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente.