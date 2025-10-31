Il risparmio postale in Friuli Venezia Giulia.

Ammonta a oltre 5 miliardi di euro il valore del risparmio postale posseduto dai cittadini del Friuli Venezia Giulia, tra buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio sottoscritti.



Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano infatti ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Complessivamente sono oltre 444 mila i libretti di risparmio (Gorizia 51 mila, Pordenone 124 mila, Trieste 67 mila, Udine 202 mila), di cui il 2% di libretti dedicati ai minori, e 668 mila i Buoni Fruttiferi Postali (Gorizia 67 mila, Pordenone 181 mila, Trieste 75 mila, Udine 345 mila), il 6% dei quali sono Buoni ai minori.

Udine in testa.

Oltre 1,8 miliardi di euro sono depositati nei libretti di risparmio (Gorizia 176 milioni, Pordenone 508 milioni, Trieste 246 milioni, Udine 954 milioni); invece oltre 3,7 miliardi di euro sono investiti in buoni fruttiferi (Gorizia 384 milioni, Pordenone un miliardo 77 milioni, Trieste 503 milioni, Udine un miliardo 800 milioni). In Friuli Venezia Giulia il 54% dei cittadini possiede un buono fruttifero, mentre il 36% dei residenti ha un libretto di risparmio.

Sicurezza, semplicità e trasparenza sono le ragioni del successo dei libretti di risparmio collocati da Poste Italiane dal 1875 e dei Buoni Fruttiferi emessi per la prima volta nel 1925. Su tutto il territorio nazionale, il numero totale dei Libretti di risparmio supera quota 62 milioni mentre quella dei buoni postali supera quota 78 milioni. Anche i dati del Friuli Venezia Giulia confermano la tendenza. I buoni postali in essere, infatti, sono complessivamente circa 1,7 milioni, per un valore depositato di 7,8 milioni di euro, mentre i libretti di risparmio arrivano a 2,7 milioni, per un valore di oltre 17 miliardi.

I numeri del Friuli Venezia Giulia.

Libretti postali

n° Libretti Valore Stock Libretti di cui Libretti ai minori Valore Stock Libretti Pordenone 123.795 507.584.433,77 € 7.082 12.143.783,00 € Udine 202.496 953.561.124,65 € 10.466 19.778.281,00 € Gorizia 50.903 175.597.892,13 € 2.150 4.076.285,00 € Trieste 66.816 245.542.022,00 € 2.247 3.508.887,00 € TOTALE 444.010 1.882.285.472,55 € 21.945 39.507.236,00 €

Buoni postali