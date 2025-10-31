Compagni di scuola nel 1975, dopo 50 anni si ritrovano

La rimpatriata degli ex compagni della scuola IV Novembre.

Lo scorso weekend Pordenone ha fatto da cornice a un incontro carico di emozione e memoria: la rimpatriata degli ex alunni della classe 1965 che nel ’75 hanno frequentato la quinta scuola elementare “IV Novembre”. Cinquant’anni dopo, i compagni di allora si sono ritrovati per rivivere i giorni della loro infanzia e rinsaldare un legame che il tempo non è riuscito a spezzare.

L’incontro si è svolto sotto la loggia del Municipio, dove gli ex studenti sono stati accolti dall’assessore Walter De Bortoli, in rappresentanza del sindaco Alessandro Basso e di tutta la Giunta comunale. De Bortoli ha espresso il suo sincero apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria collettiva e i valori della scuola come luogo di crescita e amicizia.

Tra sorrisi, aneddoti e qualche inevitabile emozione, il gruppo ha posato per la tradizionale foto di rito, destinata a immortalare un momento di festa e condivisione. Gli organizzatori hanno già promesso di replicare l’incontro tra cinque anni