Compagni di scuola nel 1975, dopo 50 anni si ritrovano

31 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

La rimpatriata degli ex compagni della scuola IV Novembre.

Lo scorso weekend Pordenone ha fatto da cornice a un incontro carico di emozione e memoria: la rimpatriata degli ex alunni della classe 1965 che nel ’75 hanno frequentato la quinta scuola elementare “IV Novembre”. Cinquant’anni dopo, i compagni di allora si sono ritrovati per rivivere i giorni della loro infanzia e rinsaldare un legame che il tempo non è riuscito a spezzare.

L’incontro si è svolto sotto la loggia del Municipio, dove gli ex studenti sono stati accolti dall’assessore Walter De Bortoli, in rappresentanza del sindaco Alessandro Basso e di tutta la Giunta comunale. De Bortoli ha espresso il suo sincero apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria collettiva e i valori della scuola come luogo di crescita e amicizia.

Tra sorrisi, aneddoti e qualche inevitabile emozione, il gruppo ha posato per la tradizionale foto di rito, destinata a immortalare un momento di festa e condivisione. Gli organizzatori hanno già promesso di replicare l’incontro tra cinque anni

