Sciopero generale, a rischio i trasporti pubblici in Friuli Venezia Giulia

Sciopero generale: possibili disagi nei trasporti pubblici in Friuli.

Venerdì 20 giugno 2025 si preannuncia una giornata complicata per chi utilizza i mezzi pubblici in Friuli Venezia Giulia: la segreteria regionale dell’USB ha comunicato l’adesione allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalle sigle sindacali CUB, SGB e USB e rivolto a tutte le categorie pubbliche e private. A essere coinvolto sarà anche il trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, con effetti significativi per l’utenza.

Lo sciopero interesserà anche il personale dell’azienda Arriva Udine S.p.A. e di TPL FVG / APT Gorizia. Saranno coinvolti sia gli autisti dei mezzi che il personale tecnico e amministrativo. Per quanto riguarda Arriva Udine, il personale viaggiante (urbano ed extraurbano) sciopererà dalle ore 02.00 del 20 giugno 2025 alle ore 02.00 del 21 giugno 2025, nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali fra le 06.00 e le 09.00 e fra le 12.00 e le 15.00.

Per quanto riguarda i servizi gestiti da APT nelle aree di Gorizia, Monfalcone e Grado, nonché sulle linee extraurbane e transfrontaliere, non sarà garantito il normale svolgimento durante le fasce orarie dalle 02:00 alle 05:59; dalle 09:00 alle 11:59 e dalle 15:00 fino alle 01:59 del 21 giugno.

Come previsto dagli accordi territoriali, saranno comunque rispettate le fasce orarie di garanzia, ovvero quelle comprese tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 12 e le 15. Le corse già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno fino al capolinea di destinazione.

Le biglietterie di Gorizia, Monfalcone, Grado, Trieste Airport e Trieste Autostazione rimarranno operative, e sarà regolarmente attivo anche il numero verde dell’azienda per fornire informazioni agli utenti. L’astensione dal lavoro da parte del personale amministrativo e degli impianti fissi potrebbe riguardare l’intero turno di servizio.