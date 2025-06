Tomadini Open Night, una maratona di note dal tramonto a mezzanotte per celebrare l’estate

12 concerti del Tomadini per salutare l’estate.

Sarà una serata di musica, energia e talento quella di sabato 21 giugno a Udine, con la seconda edizione della “Tomadini Open Night”, evento che trasforma il giardino di Palazzo Ottelio, in piazza Primo Maggio, in un palcoscenico a cielo aperto per una maratona di concerti che durerà quattro ore, dalle 19 alle 23.

L’iniziativa, organizzata dal Conservatorio Tomadini nel suo centenario, offre a tutti la possibilità di assistere gratuitamente a 12 concerti che spaziano dal pop-rock al jazz, dal repertorio classico agli ensemble cameristici. Una festa corale che coinvolge circa 100 giovani musicisti e i loro docenti, per celebrare insieme l’arrivo dell’estate e far vibrare la città con un ricco programma di performance dal vivo.

Dalle suggestive note di “Bohemian Rhapsody” agli standard jazz, fino alle sonorità degli ensemble di sassofoni, percussioni e musica da camera, la serata sarà un percorso sonoro che abbraccia più generi e stili, valorizzando il talento locale e l’eccellenza didattica del Tomadini. Tra i protagonisti, il dipartimento di musica pop – il primo in Friuli Venezia Giulia – con una jam session vocale e strumentale guidata da nomi noti come Glauco Venier e Valter Sivilotti.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del presidente Guglielmo Pelizzo e del direttore Beppino Delle Vedove, per poi lasciar spazio a un susseguirsi ininterrotto di esibizioni, che vedranno alternarsi giovani e insegnanti in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il Conservatorio Tomadini, con i suoi 450 studenti e 86 docenti, conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento culturale per la città, proponendo un’offerta formativa che unisce tradizione e innovazione, e dando vita a oltre 100 concerti all’anno aperti al pubblico. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica e vuole vivere un sabato sera diverso, immerso nell’arte e nella magia di una notte all’insegna del talento e della passione.