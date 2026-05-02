È morto Alex Zanardi, uno dei volti più amati e simbolici dello sport italiano. Ex pilota di Formula 1, campione nelle corse americane e poi straordinario atleta paralimpico, Zanardi si è spento a 59 anni dopo una vita attraversata da successi, tragedie, rinascite e da una forza d’animo che lo aveva reso un esempio ben oltre i confini dello sport.

La sua storia è stata quella di un uomo capace di ricominciare più volte, trasformando il dolore in energia, la disabilità in una nuova sfida, la fatica in un messaggio universale. Per milioni di italiani Alex Zanardi non è stato soltanto un pilota o un atleta: è stato il simbolo di chi cade, si rialza e trova comunque un modo per andare avanti.

Nato a Bologna il 23 ottobre 1966, cresciuto a Castel Maggiore, Zanardi aveva respirato fin da bambino la passione per i motori. Una passione diventata presto una strada, nonostante le difficoltà economiche della famiglia e nonostante una tragedia che lo aveva segnato profondamente: la morte della sorella Cristina, scomparsa in un incidente stradale quando lui era ancora giovane.

Il primo kart arrivò a 14 anni, regalato dal padre Dino. Da lì iniziò una carriera costruita con talento, sacrificio e determinazione. Dopo gli esordi nel karting, il passaggio alla Formula 3 italiana e poi alla Formula 3000, per Zanardi si aprirono le porte della Formula 1. Debuttò nel 1991 con la Jordan, per poi correre anche con Minardi, Lotus e Williams. In totale disputò 44 Gran Premi, conquistando come miglior risultato un sesto posto.

Ma fu negli Stati Uniti che il suo talento esplose davvero. Nel campionato CART, l’attuale Indycar, Zanardi divenne una stella assoluta, vincendo due titoli consecutivi nel 1997 e nel 1998. Sorpassi spettacolari, carattere, istinto e una guida aggressiva lo trasformarono in uno dei piloti più amati dal pubblico americano.

L’incidente del 2001 e la prima grande rinascita

Il 15 settembre 2001 la vita di Alex Zanardi cambiò per sempre. Durante una gara del campionato CART al Lausitzring, in Germania, fu coinvolto in un terribile incidente. La sua monoposto venne centrata da un’altra vettura dopo essere finita di traverso in pista. L’impatto fu devastante.

Zanardi perse entrambe le gambe. Arrivò in ospedale in condizioni disperate, dopo una gravissima emorragia. Rimase in coma farmacologico, affrontò numerose operazioni e una lunga riabilitazione. Per molti, quella sarebbe stata la fine di tutto. Per lui fu l’inizio di una nuova vita.

Con il tempo, Alex trasformò la disabilità in una nuova sfida. Tornò perfino a guidare auto da corsa adattate, rientrando nel mondo del motorsport con la stessa passione di prima. Ma il destino gli stava preparando un’altra strada, quella che lo avrebbe reso un simbolo mondiale: l’handbike.

Dall’handbike alle Paralimpiadi: la seconda vita da campione

Zanardi si avvicinò all’handbike con la curiosità di chi non voleva smettere di misurarsi con se stesso. In pochi anni diventò uno degli atleti più forti al mondo. Debuttò alla maratona di New York nel 2007, ottenendo subito un risultato sorprendente. Poi arrivarono vittorie, titoli, record e medaglie.

Ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 conquistò due medaglie d’oro e un argento. Quattro anni dopo, a Rio 2016, si ripeté con altri due ori e un argento. In totale, alle Paralimpiadi, vinse 4 ori e 2 argenti, entrando nella storia dello sport italiano.

Ma i numeri, da soli, non bastano a raccontare Zanardi. La sua grandezza stava nel modo in cui affrontava ogni traguardo. Non parlava mai della disabilità come di una condanna, ma come di una condizione da attraversare, comprendere e superare. La sua immagine, sorridente e combattiva, diventò il volto di un’Italia capace di non arrendersi.

Le medaglie ai mondiali di Maniago e la partecipazione alla staffetta Telethon di Udine.

Nella storia sportiva e umana di Alex Zanardi c’è anche un legame con il Friuli Venezia Giulia. Non un legame di nascita o di residenza, ma un rapporto costruito attraverso lo sport, la solidarietà, il paraciclismo e alcuni momenti che hanno lasciato il segno nella regione.

Nel 2018 Maniago ospitò i Mondiali di paraciclismo, una manifestazione di grande rilievo internazionale che portò in Friuli alcuni dei migliori atleti paralimpici del mondo. Anche Alex Zanardi fu protagonista di quella competizione, aggiungendo altre medaglie alla sua straordinaria carriera: a Maniago conquistò un bronzo e un argento, confermando ancora una volta la sua capacità di restare competitivo ai massimi livelli.

Quella presenza non fu soltanto sportiva. Maniago, città da tempo legata al paraciclismo e capace di accogliere grandi eventi internazionali, vide in Zanardi uno dei simboli più forti di quella manifestazione. Il suo nome, la sua storia e il suo carisma contribuirono a dare visibilità a un movimento che in Friuli Venezia Giulia ha trovato negli anni un terreno fertile, fatto di associazioni, volontari, atleti e comunità capaci di credere nello sport come strumento di inclusione.

Il Friuli incrociò Zanardi anche a Udine, nel segno della solidarietà. Nel dicembre 2017 il campione partecipò alla Staffetta Telethon 24×1 ora, uno degli appuntamenti più sentiti dalla città, portando con sé il progetto Obiettivo3. In quell’occasione Zanardi fu presente accanto ai FormidAbili e agli atleti impegnati nella manifestazione, correndo e raccontando il senso di un progetto nato per reclutare, sostenere e accompagnare persone con disabilità verso la pratica sportiva e, nei casi più promettenti, verso il sogno paralimpico.

La sua presenza a Udine fu molto più di una partecipazione simbolica. Zanardi portò in città un messaggio potente: lo sport non come semplice competizione, ma come occasione per ritrovare fiducia, autonomia, forza e relazioni. In una manifestazione come Telethon, già profondamente legata ai temi della ricerca e della solidarietà, il suo arrivo rappresentò un momento di grande intensità emotiva.

A Udine Zanardi parlò anche di “MotivAzione”, raccontando il valore dello sport nella vita di chi si trova ad affrontare ostacoli enormi. Per molti partecipanti, volontari e famiglie fu l’occasione per incontrare non soltanto un campione, ma una persona capace di rendere concreto un messaggio spesso difficile da pronunciare: niente è semplice, ma molto può essere affrontato con volontà, aiuto e determinazione.

Il legame con il Friuli passò poi anche da Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica ideata da Zanardi e dal mondo di Obiettivo3. Il viaggio attraversò l’Italia coinvolgendo decine di atleti paralimpici e fece tappa anche in Friuli, con il percorso da San Daniele del Friuli a Palmanova e poi verso Bibione. Una staffetta pensata per unire territori, persone e storie diverse sotto lo stesso messaggio: ripartire, insieme, attraverso lo sport.

In quelle tappe friulane, il nome di Zanardi fu il filo conduttore di una comunità sportiva che non voleva soltanto pedalare, ma testimoniare. San Daniele, Palmanova e il passaggio verso il Veneto diventarono parte di un percorso collettivo in cui la fatica degli atleti paralimpici si trasformava in racconto pubblico, in esempio visibile, in invito a guardare la disabilità con occhi diversi.

L’incidente del 2020 e gli ultimi anni lontano dai riflettori

Il 19 giugno 2020, durante una staffetta benefica in handbike nei pressi di Pienza, in Toscana, Zanardi rimase coinvolto in un nuovo drammatico incidente. Perse il controllo del mezzo e si scontrò con un camion. Le sue condizioni apparvero subito gravissime.

Fu trasportato d’urgenza al policlinico Le Scotte di Siena e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. Seguirono altri interventi, trasferimenti in centri specializzati e un lungo percorso ospedaliero e riabilitativo. Dopo mesi difficilissimi, nel dicembre 2021 fece ritorno a casa, accanto alla moglie Daniela e al figlio Niccolò.

Da quel momento la famiglia scelse il silenzio e la riservatezza. Zanardi rimase lontano dalla vita pubblica, circondato dagli affetti più stretti, mentre l’Italia continuava a seguirne con discrezione il percorso, sperando ancora una volta in una nuova rinascita.

Un’eredità che va oltre lo sport

Alex Zanardi lascia un’eredità enorme. Non solo per le vittorie in pista, per i titoli nel campionato CART, per le gare in Formula 1 o per le medaglie paralimpiche. La sua eredità più grande è il modo in cui ha saputo trasformare la propria storia in un messaggio collettivo.

Ha insegnato che la forza non è assenza di paura. Ha mostrato che il coraggio non significa non cadere, ma trovare un motivo per ripartire. Ha dimostrato che una vita spezzata può diventare una vita diversa, piena, intensa, capace di parlare agli altri.

La tenacia, l’ironia, l’umiltà, la capacità di guardare avanti anche quando tutto sembrava perduto. Dalle strade di Maniago alla Staffetta Telethon di Udine, dalle tappe di Obiettivo Tricolore al mondo degli atleti paralimpici che ha ispirato, Zanardi ha lasciato un segno che continuerà a vivere. Perché Alex Zanardi non è stato soltanto un campione. È stato una lezione di vita. E quella lezione, oggi, appartiene a tutti.