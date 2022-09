Sconto carburante in Fvg, oltre alla tessera in arrivo anche l’App

Lo sconto carburante in Fvg.

Prende forma la nuova legge regionale sugli sconti del carburante in Friuli Venezia Giulia, che dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2023.

In arrivo l’App.

Importanti novità in vista per l’agevolazione a partire dall’introduzione di un’App dedicata da utilizzare al posto della tessera. E’ previsto comunque che, almeno in un primo momento, i due sistemi possano convivere. Un modo per non creare disagi alle persone che non hanno uno smartphone o con quelle che hanno poca dimestichezza con la tecnologia.

Oltre ad un Qr code che garantirà il prezzo agevolato, l’App fornirà anche informazioni utili, come ad esempio i prezzi della benzina aggiornati nei vari distributori della Regione.