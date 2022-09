Incidente a Pordenone, scontro tra un’auto e una moto: un ferito

L’incidente in via Musile a Pordenone.

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 16 e 30 a Pordenone. Per cause in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate in via Musile.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al centauro, a terra dolorante, trasportandolo poi in ambulanza all’ospedale di Pordenone: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato con i soccorritori e hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona dell’incidente. presente anche la polizia locale per i rilievi.