Il punto sullo sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia.

Oggi in IV Commissione del Consiglio regionale l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, sullo stato di diffusione dell’App “QRFvg Carburanti” sullo “sconto” carburanti in uso già da quasi centomila cittadini della regione, rispondendo a un’interrogazione.

“A oggi, in regione, risultano rilasciate complessivamente 692.440 tessere carburante, di cui 97.971 in formato digitale – ha spiegato l’assessore Scoccimarro – . Questo dato evidenzia un percorso di modernizzazione già concretamente avviato, che testimonia la capacità della Regione Friuli Venezia Giulia di promuovere strumenti innovativi in grado di semplificare la vita quotidiana dei cittadini”.

Abilitati quasi tutti i distributori: 411 impianti su 435.

L’assessore ha anche reso noto il dato riguardate l’aggiornamento tecnologico della rete dei distributori: “Il sistema dei distributori – ha detto Scoccimarro – registra un’ottima risposta: su un totale di 435 impianti presenti sul territorio regionale, ben 411 risultano già dotati di Pos digitale abilitato alla lettura del Qr code per fare carburante. Si tratta di un risultato significativo che riflette l’incidenza della forte collaborazione tra l’Amministrazione regionale e gli operatori locali”.

A conferma dell’impegno della Regione nel garantire una transizione tecnologica accessibile e inclusiva, come ha precisato l’assessore, sono in corso campagne di comunicazione mirate, finalizzate a informare in modo chiaro e capillare la cittadinanza sul funzionamento della App e sulle modalità di utilizzo del nuovo sistema digitale.



“L’obiettivo – ha sottolineato Scoccimarro – è accompagnare ogni residente, senza lasciare indietro nessuno, offrendo supporto e strumenti adeguati affinché l’innovazione sia davvero al servizio di tutti”.

Nessuna scadenza per la tessera fisica.

L’assessore inoltre ha precisato che non è stato fissato alcun termine per la dismissione della tessera fisica. Di conseguenza, non sarà necessaria alcuna proroga poiché quest’ultimo sistema continuerà a essere utilizzabile anche oltre il 30 giugno 2025.

“Una scelta che riflette la volontà della Regione – ha ribadito l’esponente della Giunta – di garantire continuità, equità e massima accessibilità al contributo carburante, rispettando le esigenze di tutte le fasce della popolazione. È un approccio che coniuga innovazione e sensibilità sociale, confermando l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso un modello di sviluppo digitale che sia davvero a misura di cittadino, contro il ‘turismo del pieno’ e al fianco dei nostri esercenti”.

Putto: “Bene il mantenimento della tessera fisica”.

Marco Putto (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg)

“Accolgo con piena soddisfazione la risposta fornita oggi in Aula dalla Giunta regionale Scoccimarro in merito alla mia interrogazione del 18 gennaio scorso sull’applicazione ‘Qrfvg Carburanti’ e, in particolare, sull’utilizzo delle tessere carburante tradizionali in Friuli Venezia Giulia. È stato chiaramente confermato che non esiste, allo stato attuale, un termine ultimo per l’utilizzo della tessera fisica: questo rappresenta un’ottima notizia, soprattutto per la popolazione più anziana e per tutti coloro che, per ragioni diverse, non hanno familiarità con strumenti digitali come lo smartphone o l’identità digitale Spid”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Marco Putto (Patto per l’Autonomia – Civica Fvg), che aggiunge: “Dall’inizio del mandato ho seguito con attenzione l’evolversi della digitalizzazione del sistema di erogazione dei contributi carburante, con l’obiettivo di garantire equità di accesso per tutti i cittadini, indipendentemente dall’età e dalla dimestichezza con le tecnologie. È per questo che considero la risposta odierna un risultato concreto, utile per i cittadini”.