Seggi aperti in Friuli Venezia Giulia, 936mila persone al voto

Le elezioni in Friuli Venezia Giulia.

Seggi aperti stamattina alle 7 in Friuli Venezia Giulia per le elezioni politiche. Si vota fino alle 23 di questa sera e subito dopo ci sarà lo spoglio partendo prima dal Senato per poi passare alla Camera.

Secondo i dati del Ministero sono 936.273 gli aventi diritto in Fvg: 414.568 in provincia di Udine, 180.052 in provincia di Trieste, 105.872 a Gorizia e 235.781 a Pordenone. A questi si aggiungeranno oltre 161mila friulani residenti all’estero.

Con nuova la riforma costituzionale il numero degli eletti in Fvg scende da 20 a 12: ci sarà spazio quindi solo per 8 deputati e 4 senatori. Per quanto riguarda la Camera 3 arriveranno dal collegio uninominale mentre 5 dal sistema proporzionale. Ancora più difficile entrare al Senato, dove nel collegio uninominale c’è posto per un solo candidato, mentre gli altri 3 saranno eletti con il proporzionale.