Incidente mortale sulla Regionale: chi era Giuseppe Ciocca

Tra qualche mese Giuseppe Ciocca sarebbe andato in pensione.

Una persona riservata, discreta, che tuttavia non disdegnava nel frequentare ogni tanto alcuni amici del paese. Così viene descritto da alcuni compaesani Giuseppe Ciocca, il cinquantanovenne residente a Castions di Strada che ieri, sabato 24 settembre ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la strada regionale 353 tra Muzzana del Turgnano e Castions di Strada.

Marito e padre amorevole, presente e responsabile. I colleghi del punto vendita di Muzzana della ditta Zanutta presso la quale lavorava si dicono basiti da quanto accaduto. “Sono ancora sgomento, non credo ci siano parole per esprimere tanto dolore, anche perché tra qualche mese Giuseppe sarebbe andato in pensione“, commenta un collega di lunga data. Persona particolarmente attiva anche nell’ ambito sociale. Le cause che hanno portato l’auto dell’uomo, una Fiat Croma, a sbandare capovolgendosi, sono ancora in via di accertamento, ma potrebbero essere riconducibili ad un malore improvviso. Tutta la comunità di Castions si stringe all’immenso dolore della famiglia