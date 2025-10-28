La terza edizione di Selecting Italy a Trieste.

Torna a Trieste Selecting Italy, l’appuntamento promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dedicato all’attrazione degli investimenti esteri e alla valorizzazione delle filiere produttive regionali.

La terza edizione si terrà il 4 e 5 novembre 2025 al Generali Convention Center di Trieste e rappresenterà, come di consueto, il punto d’incontro tra il mondo delle istituzioni e quello delle imprese, attraverso un format che unirà convegno e marketplace e che porrà al centro la capacità dell’Italia delle Regioni di ergersi a leva per lo sviluppo del sistema Paese.

“Selecting Italy è un evento nato per creare relazioni, favorire il dialogo e dare vita a sinergie durature – ha voluto sottolineare Massimiliano Fedriga, nelle duplici vesti di presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia – e in pochi anni si è affermato quale appuntamento di primissimo piano nel calendario nazionale sull’attrazione degli investimenti esteri. Si tratta di uno spazio aperto, in cui l’unicità dei nostri territori trova piena espressione e diventa il motore di un percorso condiviso di crescita. Valorizzare queste specificità significa rafforzare la capacità dell’Italia di attrarre investimenti e competenze, facendo sistema per costruire uno sviluppo sostenibile, innovativo e competitivo per l’intero Paese”.

Il programma.

La giornata del 4 novembre, che si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e del viceministro all’Ambiente Vannia Gava, proporrà una sessione tecnica articolata in tre panel dedicati alla presentazione degli ecosistemi regionali, con focus sulle tecnologie digitali e innovazione deep-tech, sulle tecnologie pulite – fondamentali non solo per il raggiungimento della neutralità climatica ma anche come leva strategica per l’attrazione di nuovi investimenti, – e sugli investimenti nelle Life Sciences. I panel saranno intervallati da sessioni di networking in entrambe le giornate, per favorire la creazione di reti di contatto tra le proposte regionali e le imprese internazionali.

Il 5 novembre è in programma la relazione di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che successivamente si confronterà con gli omologhi della Regione Liguria, Marco Bucci, della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e della Regione Veneto, Luca Zaia.

A seguire, una sessione istituzionale, alla quale parteciperanno Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, e in videocollegamento Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze. È inoltre attesa la partecipazione di Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Confermata la partecipazione di Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, con un approfondimento sullo stato di avanzamento delle politiche nazionali in tema di attrazione investimenti esteri. Spazio anche all’esperienza di Expo con l’intervento di Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, dedicato all’analisi delle opportunità di promozione del Made in Italy e delle eccellenze territoriali, attraverso gli eventi internazionali.



Sempre il 5 novembre è inoltre prevista una tavola rotonda con focus comparativo tra le Regioni sull’attrazione degli investimenti che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini.

A conclusione dei lavori, nel pomeriggio del 5 novembre, si svolgerà infine il secondo Corso di Formazione SNA – Conferenza delle Regioni in materia di attrazione degli investimenti esteri, organizzato con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e il Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle amministrazioni regionali e promuovere un approccio sempre più efficace e coordinato all’attrazione degli investimenti. Il programma aggiornato di Selecting Italy è consultabile sui siti della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.