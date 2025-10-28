L’enigma sospeso: le grafiche di de Chirico e Campigli in mostra a Passons

A Passons, in esposizione le grafiche di De Chirico e Campigli.

L’associazione All’Ombra del Campanile Aps di Passons inaugura una mostra attesa che prosegue una tradizione culturale radicata nel territorio: nelle sale espositive di via Villalta, al civico 2, sarà allestita l’esposizione intitolata “L’enigma sospeso: Campigli, de Chirico la ricerca oltre la realtà”. L’evento gode del patrocinio del Comune di Pasian di Prato e il vernissage è fissato per venerdì 31 ottobre alle ore 18:00.

L’allestimento, curato da Didier Zompicchiatti e Davide Zampis, offrirà al pubblico la possibilità di ammirare una selezione di opere grafiche dei due maestri, immergendo i visitatori nella loro intensa lezione artistica.

La pittura metafisica di Giorgio De Chirico, ancora oggi di forte impatto, esplora l’inquietudine, il mistero e l’enigmaticità del reale, cercando di andare oltre il visibile. Le opere in esposizione a Passons mostrano scene urbane apparentemente semplici ma profondamente inquietanti: ambienti deserti e silenziosi, caratterizzati da luci che creano ombre lunghe, cieli dai toni innaturali e prospettive distorte che rendono lo spazio instabile. Simbolismi come manichini, statue, treni e piazze popolano queste creazioni oniriche dalle atmosfere sospese, espressione dell’inconscio dell’artista.

Motivi classici e suggestioni simili si ritrovano nell’opera di Massimo Campigli. Entrambi gli artisti nutrivano un forte interesse per l’arte antica e furono protagonisti della scena artistica parigina. Nel 1933, inoltre, collaborarono alla pittura parietale del Palazzo dell’Arte a Milano. Campigli, in particolare, mostra un fascino per il mondo etrusco, reinterpretando forme arcaiche come filtro della sua creatività. Le sue figure femminili, delineate in sagome primordiali di forte suggestione simbolica, si configurano come una vera e propria meditazione sull’archetipo femminile.

La mostra sarà visitabile ad ingresso libero fino all’11 novembre, secondo i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Anche lunedì 10 e martedì 11 novembre l’esposizione sarà aperta dalle 16:00 alle 19:00.