Riparte il servizio di vigilanza Federcaccia Fvg, 25 guardie venatorie operative sul territorio

La Regione ha completato le procedure per la voltura dei titoli di polizia alle guardie venatorie della Federcaccia Fvg, che tornano così pienamente operative su tutto il territorio regionale. Lo fa sapere la Federazione italiana della caccia della Regione Friuli Venezia Giulia, la nuova realtà associativa che, dopo il commissariamento di fine anno scorso, consente la prosecuzione del percorso all’interno della Federazione italiana della caccia.

Con la nomina a commissario straordinario regionale di Valter Rotter Berton, si riattiva anche il servizio di vigilanza. “La guardia venatoria – sottolinea Rotter Berton – è necessaria per incrementare i servizi sul territorio, con particolare attenzione alle deroghe relative alle specie nocive e al rafforzamento della lotta al bracconaggio. Senza trascurare naturalmente il fondamentale supporto al mondo dei cacciatori“.

Confermato Salvatore Salerno al coordinamento regionale

Nel nuovo assetto organizzativo è stato confermato nel ruolo di coordinatore regionale del servizio di vigilanza Salvatore Salerno, scelta che punta a garantire continuità e stabilità. Il servizio di vigilanza Federcaccia Fvg è considerato un modello organizzativo a livello nazionale. Attualmente sono 25 le guardie dislocate sul territorio, con qualifica di pubblici ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

A marzo la Regione organizzerà gli esami per ulteriori abilitazioni, con l’obiettivo di ampliare l’organico. L’auspicio espresso dal coordinatore Salerno è che “tanti giovani possano essere interessati a trovare posto”, contribuendo così al ricambio generazionale e al rafforzamento del servizio.

Presenza alla Fiera ornitologica di Blessano

Intanto, domenica 16 marzo le guardie venatorie di Federcaccia Fvg saranno presenti alla Fiera ornitologica di Blessano per garantire il benessere animale durante la manifestazione. Per informazioni sul servizio di vigilanza è possibile scrivere a vigilanza.fvg@fidc.fvg.it oppure contattare il numero 331/3504109.