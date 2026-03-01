Dopo aver toccato diverse città italiane, Librokilo fa tappa anche a Pordenone con una giornata interamente dedicata ai libri salvati dal macero. L’appuntamento è per domenica 22 marzo, dalle 10.00 alle 19.00, negli spazi del Capitol.



Saranno migliaia di volumi in vendita al prezzo di 10 euro al chilo, offrendo ai lettori la possibilità di scoprire nuovi titoli e riempire la propria libreria a costi accessibili, contribuendo allo stesso tempo a un progetto dal forte valore ambientale.

Perché così tanti libri finiscono al macero

Il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi. Secondo i dati dell’Associazione Italiana Editori, solo nell’ultimo anno in Italia sono state pubblicate oltre 85 mila novità editoriali, quasi dieci libri ogni ora. Una produzione enorme che, per dinamiche di mercato e logiche distributive, porta molti volumi a essere ritirati dagli scaffali dopo pochi mesi, indipendentemente dal loro valore culturale.



Il risultato è uno spreco di carta e un surplus di trasporti, con un impatto ambientale che proprio il progetto Librokilo intende contrastare. L’iniziativa punta infatti a rimettere in circolo libri perfettamente leggibili, riducendo rifiuti e promuovendo un modello di consumo più consapevole.

Portare i propri libri e ricevere un buono

Anche a Pordenone sarà possibile partecipare attivamente: chi possiede libri in buono stato potrà consegnarli durante l’evento per inserirli nel circuito virtuoso del riuso e ricevere un buono da spendere nella stessa giornata. Un meccanismo che incentiva il riciclo e rafforza il legame tra comunità e cultura.



Gli organizzatori invitano inoltre i partecipanti a portare con sé una borsa riutilizzabile, così da limitare l’utilizzo di plastica e carta monouso, e a raggiungere la sede dell’evento con i mezzi pubblici.

Ingresso gratuito, ma con iscrizione obbligatoria

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione attraverso il sito ufficiale del progetto, dove sono consultabili anche i criteri di selezione dei libri e tutte le informazioni dettagliate sull’iniziativa. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo info@librokilo.it.

