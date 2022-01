Gli sviluppi per i progetti Fvg esclusi dai fondi del Pnrr.

La vicenda aveva suscitato più di un mal di pancia. Il Friuli Venezia Giulia è stato, di fatto, tagliato fuori dai fondi legati ai progetti di rigenerazione urbana del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con una sola iniziativa “premiata” dal governo.

A essere finanziato sarà soltanto il Centro sportivo integrato di Monfalcone, per un importo di 1 milione e 600mila euro. Una situazione che ha creato parecchi malumori, visto che per esempio in Campania sono 79 le idee che riceveranno finanziamento.

Ora, però, si aprono possibili spiragli per i progetti targati Fvg. Ad annunciarli è Debora Serracchiani, ex presidente della Regione e attuale presidente del Gruppo Pd alla Camera: “Ci dovranno essere risorse per finanziare progetti, presentati soprattutto da comuni del nord, che sono rimasti esclusi dal riparto del bando per la rigenerazione urbana. Stiamo lavorando a un’intesa con il governo per un emendamento da inserire nel prossimo strumento legislativo utile, affinché sia possibile uno scorrimento della graduatoria dei progetti. Il criterio fondato sull’indice di vulnerabilità sociale e materiale si è rivelato troppo rigido e quindi occorre riequilibrare. Il governo nel suo insieme sta attuando misure mai previste in precedenza e il Pd vuole contribuire a correggere e migliorare gli interventi, non solo assecondare lo scontento”.

