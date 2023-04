Lo spot dell’Italia con la Venere di Botticelli girato sul Carso, ma quello in Slovenia

L’immagine del Carso sullo spot dell’Italia girato in Slovenia.

C’è anche il Carso nel video “Open to meraviglia” il video per promuovere il turismo e il made in Italy. Peccato le immagini in realtà sono state registrate in Slovenia. La nuova campagna del Ministero del Turismo ed ENIT con la Venere di Botticelli come testimonial mostra le immagini cdi alcune delle città più iconiche del paese, come Venezia, Torino, Roma e Firenze, insieme a panorami mozzafiato come il mare e le montagne.

Tuttavia, è emerso che una delle scene presenti nel video di lancio (al minuto0:37), in cui si vedono dei giovani che bevono vino in una cantina, non è stata girata in Italia come ci si aspetterebbe, ma in una cantina sul Carso sloveno, la Cotar. Ma non solo: in realtà le scene non sarebbero state girate ad hoc, ma acquistate “pronte”. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la piattaforma utilizzata per acquistare il video in questione è Artgrid, un servizio di abbonamento che offre video e immagini a un costo di 600 euro l’anno. Il regista del video è un olandese di nome Hans Peter Scheep.

Una scelta che sta generando molte polemiche, visto che per la campagna sono stati spesi 9 milioni di euro.