Incidente con la moto da cross, ferito un 25enne

Incidente in moto da cross ad Aquileia.

Un ragazzo di 25 anni di età è stato soccorso questa mattina dopo una brutta caduta con la moto da cross ad Aquileia. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l’elisoccorso.

Il ragazzo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, per un trauma cranico, stabile, cosciente. Attivati anche i carabinieri della Compagnia di Latisana.