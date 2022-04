La proposta per ricordare il giovane Lorenzo Parelli.

Una Stella al Merito per Lorenzo Parelli, il 18enne morto nell’incidente sul lavoro a Lauzacco. La proposta arriva dal Console dei Maestri del Lavoro di Udine Santo Tutino in vista della prossima visita a Udine del presidente della Repubblica Sergio Mattarella prevista all’Istituto Bearzi il 29 aprile.

Lorenzo era all’ultimo giorno di stage quando si è verificato il tragico infortunio fatale. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in Friuli, e non soltanto, con la comunità di Castions che in pochi giorni si è vista privata di due giovani a causa di incidenti.

