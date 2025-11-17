Frane e allagamenti: ecco le strade chiuse per maltempo in Fvg

Le strade chiuse in Friuli Venezia Giulia per il maltempo.

Il maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi disagi alla viabilità, soprattutto nella provincia di Gorizia. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha tracciato un quadro della situazione sottolineando la priorità della sicurezza dei cittadini.

“Il Goriziano sta attraversando una prova molto dura – ha dichiarato Amirante – ma la Regione, gli enti locali e i volontari stanno reagendo con grande professionalità. Siamo già al lavoro per valutare gli interventi di ripristino necessari: la sicurezza delle persone viene prima di tutto quindi sono stati introdotti alcuni provvedimenti legati alla viabilità”.

La viabilità coinvolta da chiusure e deviazioni.

La situazione sulle strade regionali resta complessa:

SR 56 (tratto Villa Nova dello Judrio-Cormons): chiusa in entrambe le direzioni dal km 19+600 al km 23+100 (via Cellini-Cormons) a causa di allagamenti e accumuli di ghiaia e detriti. I tecnici stimano la riapertura in tarda serata.

SR 305 – Variante di Mariano del Friuli: chiusa in entrambe le direzioni dal km 0+000 al km 2+300 per danni gravi al terrapieno, barriere divelte, impianto di illuminazione compromesso e sottoservizi danneggiati. La riapertura non potrà avvenire prima di domani.

SR 409 nella zona di Cormons: uno smottamento al km 1+900, strada aperta a senso unico alternato regolato da semaforo.

SR 252 a Versa (Romans d’Isonzo): completamente allagata, chiusa dal km 35+800 al km 39+000; chiusura anche dal km 29+000 al km 31+600 in uscita da Palmanova verso Visco per allagamenti delle curve lungo le punte della stella.

SS 14 con ingresso a Cervignano del Friuli: percorribile regolarmente.

Ordinanze di chiusura e limitazioni dell’EDR di Gorizia.

SR GO 14 Brazzano-Dolegna: divieto di transito tra km 0+700 e km 2+220 e tra km 4+940 e km 6+715 (località Lonzano).

SR GO 06 Bivio Angoris-Versa: chiusura dal km 4+060 al km 6+640, compresa la diramazione per Chiopris fino al confine con l’ex provincia di Udine.

SR GO 27/a Cormòns-San Floriano: senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile.

“Da goriziana, vedere i fiumi uscire dagli argini e le nostre strade travolte dal fango è un colpo al cuore – ha aggiunto l’assessore –. A tutti i cittadini colpiti va la mia vicinanza più sincera e profonda. La nostra terra ha sempre dimostrato forza e capacità di rialzarsi e noi saremo al fianco delle comunità fino al completo ritorno alla normalità”.

Amirante ha ringraziato pubblicamente gli operatori di Fvg Strade, i sindaci, i tecnici comunali, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e la Protezione civile. “Stanno lavorando senza sosta, in condizioni difficilissime, per garantire sicurezza e ripristinare la circolazione appena possibile”.