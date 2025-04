I supermercati Coop “chiusi per scelta” il 25 aprile e il 1° maggio

Supermercati Coop chiusi per la Festa del Lavoro e della Liberazione.

Anche in Friuli Venezia Giulia i supermercati e gli ipercoop di Coop Alleanza 3.0 saranno chiusi in occasione delle due festività civili del 1° maggio, Festa del Lavoro, e del 25 aprile, Festa della Liberazione. Per celebrare quest’ultima ricorrenza, inoltre, quest’anno la Cooperativa ha scelto anche di diffondere sui suoi profili social un breve video che rimarca l’importanza della liberazione, avvenuta 80 anni fa, dal nazifascismo.

Con la chiusura totale della sua rete di vendita, composta da circa 350 negozi dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, sia il 25 aprile sia il 1° maggio la Cooperativa sceglie di celebrare la le feste della Liberazione e il Lavoro, momenti e temi che fanno parte del patrimonio valoriale, della cultura e della storia della cooperazione, in particolare di consumo. Nelle due ricorrenze, infatti, si ritrovano i valori fondamentali della libertà, della giustizia sociale e della democrazia. Principi che rappresentano un terreno comune fertile e ispirano da sempre l’impegno e l’identità della di Coop Alleanza 3.0 e del movimento cooperativo tutto.

Per la Cooperativa celebrare queste giornate è tanto un diritto quanto un dovere civico, oltre che un importante punto di equilibrio tra il diritto dei soci e dei consumatori al “fare la spesa” e il diritto al riposo delle lavoratrici e dei lavoratori.