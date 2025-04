Tari a Fiume Veneto, ecco le nuove tariffe: tra le più basse d’Italia

Approvate le nuove tariffe Tari a Fiume Veneto.

Il Consiglio Comunale di Fiume Veneto ha approvato le nuove tariffe TARI per l’anno 2025, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso una gestione equa e sostenibile dei rifiuti, in un contesto nazionale segnato da aumenti generalizzati dei costi.

Per il 2025, le tariffe TARI vedranno una conferma delle quote fisse e una significativa riduzione delle quote variabili: -9% per le utenze domestiche e -16% per le utenze non domestiche. Si registrano solo piccoli aumenti legati a specifici servizi: lo svuotamento del secco non riciclabile aumenterà di 14 centesimi a intervento, mentre la raccolta dell’umido subirà un incremento del 2%.



Queste variazioni, strettamente legate alla quantità di rifiuto effettivamente prodotto, incentivano ulteriormente comportamenti attenti e responsabili. Per continuare a sostenere le fasce più fragili della popolazione, il fondo comunale per le agevolazioni è stato incrementato del 10%, arrivando a 44.000 euro, confermando tutte le misure di sostegno esistenti.

La tassa sui rifiuti si mantiene tra le più basse d’Italia.

L’assessore alle Politiche Finanziarie Michele Cieol ha sottolineato con orgoglio che “la tassa rifiuti a Fiume Veneto si mantiene tra le più basse d’Italia”. I dati lo confermano: il costo pro-capite è di 127 euro, a fronte di una media regionale di 144 euro e una media nazionale di 197 euro.



Anche il costo al chilogrammo di rifiuto (27,63 euro) è inferiore sia alla media del Friuli-Venezia Giulia (28,26 euro) sia a quella italiana (39,83 euro). A dimostrazione dell’efficacia del sistema locale, la percentuale di raccolta differenziata nel Comune ha raggiunto l’84%, un risultato stabile da diversi anni.

Cieol ha poi sottolineato il valore del contributo quotidiano dei cittadini, che con costanza e responsabilità rendono possibile il raggiungimento di risultati d’eccellenza: “Il merito non è solo delle scelte amministrative, ma soprattutto della comunità di Fiume Veneto, che ha dimostrato una straordinaria capacità di differenziazione. Questo non è frutto del caso, ma di una consapevolezza ambientale diffusa e radicata.”

L’assessore ha inoltre ricordato che “la TARI non copre solo i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti da famiglie e imprese, ma finanzia anche la gestione della piazzola ecologica, lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi, la pulizia e il mantenimento dei cestini posizionati sulle pubbliche vie. A maggior ragione, tariffe così contenute dimostrano in modo evidente l’elevata efficienza del servizio reso da Ambiente Servizi spa, gestore in house della raccolta, e l’efficacia del modello gestionale adottato a Fiume Veneto”.