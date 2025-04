“The Best Bekér” su Gambero Rosso TV: alla scoperta delle eccellenze della carne di Friuli e Veneto

La trasmissione di Fabrizio Nonis torna su Gambero Rosso Tv.

Dal 13 aprile 2025, su Gambero Rosso TV (canali 133 e 415 di Sky, 257 del Digitale Terrestre e in streaming su gamberorosso.tv), arriva la nuova stagione di The Best Bekér, il programma che esplora il mondo della carne alla brace. Con The Best Bekér – Bracerie, il format ideato, prodotto e condotto da Fabrizio Nonis, si concentra per la prima volta in Italia esclusivamente sulle bracerie, luoghi dove la cottura alla brace è protagonista assoluta.

Una nuova avventura gastronomica tra tradizione e territorio

Per cinque settimane, dal 13 aprile, lo spettatore avrà l’opportunità di scoprire alcune delle migliori bracerie del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, attraverso cinque episodi che abbinano la passione per la carne alla brace alla valorizzazione turistica delle regioni. Le nuove puntate andranno in onda dal 13 aprile, ogni domenica alle ore 9:00, 15:00 e 21:00. Le repliche saranno disponibili nei giorni successivi secondo il palinsesto ufficiale del canale.

Le puntate porteranno il pubblico in un viaggio che non si limita alla gastronomia, ma spazia tra enogastronomia, storia, cultura e tradizioni locali. Le località visitate spaziano da Lignano Sabbiadoro a Cividale del Friuli, passando per Gorizia, Udine, Mirano, Marcon, Eraclea e San Donà di Piave, offrendo anche uno spunto per scoprire territori ricchi di fascino, tradizioni e bellezze naturali.

Le Bracerie protagoniste

In questa stagione, protagoniste sono dieci bracerie d’eccellenza: Le Fucine Brasserie, Ristorante Al Fortino 1986, FriulMaragon, Al Fogolar, Alle Griglie, Carbon Neri, Retrò – Specialisti della Carne, Carboni Ardenti, Al Braciere e Therra – Osteria di Carne. Ogni braceria racconta la sua tradizione, la selezione di razze pregiate, dai tagli più pregiati alla preparazione artigianale della carne, offrendo un affascinante spaccato sulla cultura gastronomica locale.

Un viaggio che unisce cibo e cultura

The Best Bekér – Bracerie non si limita solo a esplorare la carne alla brace, ma racconta anche il patrimonio culturale e turistico delle regioni visitate. Ogni episodio è una scoperta di borghi storici, paesaggi mozzafiato e città ricche di arte e cultura, come Gorizia, Udine e Cividale del Friuli, famosa per il suo Ponte del Diavolo. Inoltre, il programma porta gli spettatori alla scoperta delle tradizioni enologiche del Collio e dei Colli Orientali, ma anche delle atmosfere delle coste dell’Alto Adriatico, tra le località turistiche di Lignano Sabbiadoro, Bibione, Caorle e Portogruaro.

Un approfondimento sulla carne e la cottura alla brace

Nel corso della stagione, The Best Bekér – Bracerie approfondisce le tecniche di lavorazione della carne, tra cui la frollatura, i tagli anatomici e le diverse tecniche di cottura. Ogni puntata offre una panoramica sull’arte della brace, raccontando il mestiere dei griller, la selezione delle razze di carne, come la Pezzata Rossa Friulana, la Rubia Gallega e il pregiato Wagyu, ma anche il maiale, la selvaggina e altre carni pregiate provenienti da tutto il mondo.

Non solo intrattenimento, ma anche educazione al gusto: The Best Bekér – Bracerie offre uno sguardo approfondito sulle scelte consapevoli ed etiche di chi lavora la carne con maestria. Il programma si conclude con la consegna del grembiule distintivo, che simboleggia i valori di creatività, innovazione e tradizione nel lavoro delle bracerie, attribuendo a ciascuna braceria il suo giusto riconoscimento.