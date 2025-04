Vandali in corriera: danni e imbrattamenti.

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione da parte del Dirigente della società di trasporto pubblico locale “Arriva Udine S.p.A.”, la Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia ha avviato le indagini per individuare i responsabili di un atto di vandalismo che ha provocato danni ad una corriera di linea in servizio sulla tratta Gemona-Tolmezzo.

Gli operatori di Polizia Giudiziaria hanno identificato due minorenni, di 15 e 17 anni, residenti nei comuni della conca tolmezzina, come i responsabili dei danneggiamenti e degli imbrattamenti. L’incidente ha comportato un ingente danno materiale, stimato in circa 6.000 euro. I vandali hanno danneggiato i braccioli di diversi posti a sedere, divelto la protezione plastica di un sedile e strappato circa 5 metri di moquette dalla cappelliera del secondo piano del mezzo. Inoltre, sono state fatte delle scritte sulla copertura posteriore plastica dei sedili.

Il danno non si è limitato agli aspetti economici, ma ha anche causato disagi nel servizio pubblico, poiché il mezzo è stato costretto a rimanere fuori servizio per diversi giorni, necessitando di riparazioni per essere rimesso in efficienza.

La Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, ha intensificato il controllo sull’autostazione e sui mezzi impiegati nel trasporto pubblico locale, al fine di prevenire e reprimere simili atti di vandalismo, garantendo la sicurezza dei cittadini e l’efficienza di un servizio fondamentale per la comunità.