Castelli Aperti Fvg, edizione di primavera, torna sabato 28 e domenica 29 marzo.

Per due giorni il Friuli Venezia Giulia apre le porte della storia: sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’edizione primaverile di Castelli Aperti Fvg: diciannove castelli, dimore storiche e manieri, spesso non accessibili al pubblico, accoglieranno i visitatori in un itinerario diffuso che attraversa l’intero territorio regionale.

L’evento, promosso dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, rappresenta da molti anni un punto di riferimento per la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico locale. Ogni anno il Consorzio propone due appuntamenti molto attesi, in primavera e in autunno, che richiamano migliaia di visitatori alla scoperta dei castelli della regione.

I Castelli che aprono le loro porte.

In provincia di Udine sono 14 i manieri ad aprire le loro porte: il Castello di Aiello (Aiello del Friuli), il Castello di Ahrensperg (Pulfero), la Casaforte di Bergum (Remanzacco), la Tenuta di Monastero – Villa Ritter de Záhony (Aquileia), il Castello di Strassoldo di Sotto (Cervignano del Friuli), il Castello di Strassoldo di Sopra (Cervignano del Friuli), il Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), il Castello di Tricesimo (Tricesimo), il Castello di Colloredo di Monte Albano – Ala Ovest (Colloredo di Monte Albano), il Castello di Arcano (Rive d’Arcano), Palazzo Romano (Manzano), la Casaforte La Brunelde (Fagagna), il Castello di Villalta (Fagagna) e Palazzo Steffaneo Roncato (San Vito al Torre).

Nel pordenonese partecipano il Castello di Cordovado (Cordovado) e Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini), mentre il territorio isontino è rappresentato dalla Rocca di Monfalcone (Monfalcone) e dal Castello di San Floriano (San Floriano del Collio). A Trieste apre le sue porte, anche quest’anno, il suggestivo Castello di Muggia (Muggia), affacciato sul mare.

Durante il weekend, i visitatori saranno accompagnati dai proprietari o da guide turistiche professioniste alla scoperta di sale, giardini, cortili e dettagli architettonici, attraverso racconti e aneddoti capaci di restituire vita e memoria a questi luoghi.

Accanto alle visite guidate, molti castelli proporranno iniziative collaterali come rievocazioni storiche, spettacoli, concerti, mostre di artigianato locale, laboratori per ragazzi e presentazioni editoriali, trasformando l’evento in un vero e proprio festival diffuso della cultura regionale.

Gli ingressi variano dai 7 ai 10 euro a seconda della struttura e delle attività proposte. Sono previste riduzioni per i bambini dai 7 ai 12 anni e l’ingresso gratuito fino ai 6 anni