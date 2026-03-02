Rugby Udine corsara a Bassano: vittoria con bonus e cinque punti

Vittoria senza discussioni per la Rugby Udine a Bassano.

La Rugby Udine conquista una convincente vittoria in trasferta superando il Bassano con il punteggio di 31-12, tornando a casa con il bonus offensivo e cinque punti preziosi in classifica.

La gara è apparsa fin dalle prime battute alla portata dei bianconeri, che nel primo tempo hanno imposto il proprio ritmo trovando tre mete e mantenendo il possesso, soprattutto nelle fasi statiche, ben gestite per tutta la partita. Una gara senza scossoni e senza troppe discussioni, quindi.

Nella ripresa Udine ha chiuso definitivamente l’incontro con altre due marcature, pur mostrando qualche calo di lucidità che ha concesso spazio agli avversari e una meta nel finale. Nel complesso, però, la squadra ha dimostrato solidità e concretezza nei momenti decisivi.

A segno per la Rugby Udine Alessandro Conti, James De Villiers, Simone Carlevaris ed Emanuele De Fazio. Una vittoria importante che conferma la crescita del gruppo e dà continuità al percorso in campionato.